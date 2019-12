Stiri pe aceeasi tema

- Ziua in care Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism va fi marcata in fiecare an in capitala Banatului. Potrivit unui proiect de hotarare care va sta pe masa aleșilor locali in urmatorul plen, denumirea zilei de 20 decembrie va fi schimbata din „Zi a Timișoarei” in „Ziua eliberarii Timișoarei…

- ADVERTORIAL. Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului imobiliar ISHO, a obținut autorizația de construcție pentru hotelul Radisson Blu din cartierul ISHO din Timișoara. Lucrarile de construcție vor demara in zilele urmatoare. Investiția este una de referința in ceea ce privește excelența in servicii…

- Continua intreruperile in furnizarea apei calde și a caldurii, deși temperaturile scad, pe timpul nopții, chiar și sub zero grade. Colterm transmite ca serviciile vor fi din nou sistate pentru ca E-Distribuție Banat sa efectueze lucrari la rețeaua de medie tensiune. Marți, 3 decembrie, in intervalul…

- Liceul Tehnologic Carcea a intrat deja in santier pentru a beneficia de investitii de peste un milion de euro. Lucrarile vor viza reabilitarea unui corp de cantina, imprejmuire partiala, amenajari incinta-parcari auto, alei, teren de sport, iluminat exterior ambiental si amenajare de spatii verzi. Lucrarile…

- Școala Generala din comuna Scoarța va fi modernizata și extinsa. Edilul Ion Stamatoiu a reușit sa obțina o finanțare prin PNDL 2, in valoare de peste 700 mii lei. Acesta susține ca a fost ajutat de colegii de partid de la centru pentru a obține finanțarea. „Azi 16.10.2019 am semnat…

- Duminica, 6 octombrie, au loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 octombrie 2019, s-au inregistrat 16.333 de caștiguri, in valoare totala de 810.796 lei. Reportul la categoria I a jocului Joker in cadrul tragerilor loto de duminica, 6 octombrie, ajunge la 17 milioane de lei (aproximativ…

- Cea de-a treia editie a programului guvernamental Start-Up Nation ar putea fi lansata pana la sfarsitul anului, cu prilejul rectificarii bugetare, a declarat sambata, la Brasov, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, care a participat la o dezbatere organizata de…

- A fost o vara plina de activitate la UPT, in așteptarea studenților care vor trece pragul instituției in noul an academic. S-au facut reparații necesare, lucrari de modernizare și reimprospatare a cladirilor aflate in componența universitații, astfel incat studenții sa beneficieze de condiții…