Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-ul românesc Soleadify, un motor de cautare pentru companii, folosit de echipe de marketing și vânzari pentru a-și gasi clienți si care foloseste tehnologia machine learning pentru a crea bazele de date, primeste o finantare de 40 milioane de 1,5 milioane dolari.Citeste continuarea…

- IMM-urile pot primi pana la 6 milioane de euro finantare nerambursabila pentru un proiect de dezvoltare prin REGIO 31 august 2020 Sprijinirea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) este o prioritate, atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel national, deoarece aceasta…

- ​Fondurile europene pentru firmele mici și mijlocii POR 2.2-IMM vor fi ceva mai accesibile decât se prevedea inițial, pentru ca Ministerul Lucarilor Publice a scazut de la 2 milioane de euro la 1,5 milioane de euro pragul minim de finanțare nerambursabila, pentru firmele mici și mijlocii. Citește…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare. Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul sedintei de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare, anunța news.ro.Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare.

- Datorita unui fond de investiții lansat in Germania, start-upurile europene (deci, prin extensie, și cele romanești) in IT pot primi noi finanțari de capital de risc de pana la 1,5 milioane de euro. Firma de investiții La Famiglia VC cauta start-upuri europene cu tehnologii business to business, in…

- Trei noi proiecte cu finanțare europeana, prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, au fost contractate in Regiunea Vest, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea unei școli din Timiș. Este vorba despre proiectul „Reabilitare Școala Generala Clasele I-VIII, localitatea Grabaț,…