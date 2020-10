Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de optimismul de la Bucuresti, Europa este ingrijorata si pare ca se indreapta catre o carantina totala. Mai multe tari iau in calcul cele mai dure restrictii, in pofida valului de nemultumire. The post Europa se inchide țara dupa țara. Restricțiile au scos oamenii in strada in Italia…

- ” Restrictiile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat optiunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegand sa-si foloseasca propria masina in locul transportului public sau al platformelor de mobilitate”, arata raportul global Digital Auto Report 2020, realizat de Strategy&,…

- Desi este probabil sa existe in circulatie cel putin un vaccin eficient pana in 2021, este putin probabil ca acesta sa fie disponibil tuturor segmentelor societatii, a anuntat institutul intr-un document. Printre restricțiile care vor ramane in vigoare chiar și dupa apariția vaccinului, se…

- O vasta operatiune care i-a vizat pe infractorii de pe "dark web", partea ascunsa a internetului, a permis arestarea a 179 de presupusi vanzatori de produse ilicite in SUA si in Europa, a anuntat marti agentia europeana de politie Europol, relateaza AFP.Fortele de ordine americane au arestat…

- Circa 3.000 de persoane au demonstrat sambata in centrul capitalei croate Zagreb, impotriva restrictiilor impuse de guvernul croat pentru combaterea coronavirusului, transmite DPA, care citeaza presa locala. Iar la Roma, aproximativ 1.000 de oameni au manifestat in centrul capitalei Italiei impotriva…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Un tribunal regional german a dat sambata unda verde pentru demonstratii in masa planuite la Berlin impotriva restrictiilor privind coronavirusul, luand o decizie care anuleaza interdictia din capitala in legatura astfel de proteste, relateaza Reuters. Mii de oameni se afla, la aceasta ora, pe strazile…