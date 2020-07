Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit, joi, 30 iulie 2020, intr-o ședința extraordinara, in care a fost dezbatuta și aprobata Hotararea nr.42/2020, privind obligativitatea purtarii maștii in spații deschise, pe toata durata starii de alerta. Masura vine pe fondul creșterii…

- DOCUMENT/ Masca devine obligatorie in toate spațiie deschise din județ, in care se formeaza grupuri mai mari de 3 persoane/ Ce alte restricții mai impun autoritațile in Eveniment / on 30/07/2020 at 17:30 / Programul activitaților comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri…

- Concediile pe litoralul romanesc vor arata diferit de la 1 august, deoarece autoritațile au adoptat noi restricții pentru romani. Astfel, masca devine obligatorie și toate stațiunile turistice de la Marea Neagra, incepand de sambata. O serie de noi masuri vor fi adoptate de Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a aprobat, astazi, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, pe toata durata starii de alerta. Masura vine pe fondul cresterii alarmante a numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si ii vizeaza pe toti cei care…

- In contextul in care rata de infectare cu noul coronavirus are o tendinta crescatoare in judetul Galati, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati dispune, incepand cu data de 01 august 2020 o serie de masuri care sa limiteze raspandirea comunitara a bolii. Principalele masuri care vor intra…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a decis, marti, adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii noului coronavirus, printre care si obligativitatea purtarii mastilor de protectie inclusiv in spatii deschise, a anuntat prefectul Emanuel Soare. "Nu consideram in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit astazi, 15 mai, in ședința extraordinara, in sistem online și a decis mai multe masuri care au fost aprobate prin Hotararea nr.22/2020. Mai exact, pentru prevenirea și limitarea infecției cu coronavirus, agenții economici urmatori:…

- Prefectul Județului Arad, Gheorghe Stoian a pus gand rau teraselor din Arad. In timp ce aradenii așteptau deschiderea teraselor la cafenele și restaurante, toate speranțele lor s-au naruit. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arad a decis ca in termen de trei zile toate terasele…