Noi detalii despre starea răniților de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca Vestea buna transmisa de Oprița este ca unul dintre pacienți urmeaza sa fie externat vineri. ”Ieri noapte (miercuri - N.R.), in jurul orei 23, a incetat din viata unul dintre lucratorii din acea statie, cel care avea peste 90 la suta arsuri pe suprafata corpului, starea lui fiind foarte grava, inca de la inceput. In acest moment, in Unitatea de Arsi mai avem 8 pacienti, vestea buna este ca tot ieri au fost externati 4 colegi de-ai nostri, pompieri, deci mai exista opt, dintre care unul in unitatea pentru cei arsi foarte grav, si el intubat, cu peste 90 la suta suprafata corporala arsa si mai avem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Detalii de ultima ora despre starea raniților in exploziile de la Crevedia, internați la Spitalul FloreascaCoordonatorul SMURD Bucuresti-Ilfov, Bogdan Oprita, medic la Spitalul Floreasca, a anuntat ca dupa decesul de noaptea trecuta al unui muncitor de la statia GPL din Crevedia, unde au avut loc…

- O a treia persoana ranita grav in urma exploziilor de la Crevedia a decedat astazi. Victima suferise arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului si era internata la Spitalul Floreasca. Acolo a mai ramas inca un pacient in stare grava.

- Inca un ranit in explozia de la Crevedia a murit! De aceasta data este vorba despre un barbat, in varsta de 63 de ani, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului, care nu a putut fi transferat in strainatate. Acesta s-a stins pe un pat al Spitalului Floreasca din București. Este a treia persoana decedata…

- Inca un ranit in explozia de la stația GPL din Crevedia a decedat, au declarat surse medicale. Acesta era ranit in prima deflagrație. Vestea a venit in urma cu putin timp. Vorbim despre un al treilea ranit dupa exploziile repetate de sambata. Surse medicale au confirmat pentru Realitatea PLUS aceasta…

- Medicul Radu Tincu da detalii din noaptea Planului alb de la Floreasca: Toti pacienti afectati de incendiul de la Crevedia au fost operati pana la 6 dimineațaRadu Tincu, medic ATI si Toxicologie in cadrul Spitalului Floreasca din Capitala, care era de garda in momentul producerii exploziei de la…

- Medicul profesor Tammam Youssef de la Spitalul San Donato din Milano (Italia), care s-a implicat pentru transferul a doi pacienti din Romania cu arsuri grave in urma exploziei de la Crevedia, a anuntat ca pacientul cu arsuri pe 45% din suprafața corporala este in curs de detubare si se simte bine, in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a fost intrebat marți, intr-o conferința de presa, despre starea celor trei pacienti raniti in urma exploziilor de la Crevedia, care au cele mai grave arsuri.

- Pompierii din Romania au fost implicați intr-o misiune incredibila in incendiul dupa explozia de la Crevedia. Nu toți au reușit sa stea departe de flacari și de ranile grave, motiv pentru care au avut nevoie de ingrijiri speciale. Pentru acest lucru au fost transportați la un spital din Bruxelles, care…