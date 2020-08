Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte pompierii din nordul țarii au intervenit pentru lichidarea incendiului in urma unui accident grav de circulație, care s-a produs in apropierea satului Racovaț, raionul Soroca. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 22:36.

- Soferul de 28 de ani, care a provocat cumplitul accident rutier din luna mai, de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare din Capitala, soldat cu moartea a doi oameni, nu recunoaste ca a participat la o cursa ilegala.

- Adolescentul in varsta de 14 ani care a supravietuit in urma teribilului accident din comuna Piatra, raionul Orhei, este in continuare in coma, in stare grava. El este internat in sectia Terapie Intensiva a Institutului Mamei si Copilului.

- Șoc in lumea mondena, dupa ce au aparut primele declarații ale vaduvei ciobanului mort in accidentul care ar fi fost provocat de Veronica Magureanu! Femeia urmeaza sa nasa și este hotarata sa ceara daune pentru copiii ei!

- Detalii noi privind accidentul care s-a produs aseara pe strada Sarmizegetus din sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, un barbat de 49 de ani, care era la volanul unei masini, model Mazda, a pierdut controlul volanului si s-a

- Viteza si neatentia au luat doua vieti si au bagat in spital patru persoane, printre care doi copii. Un grav accident a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, in apropiere de satul Bugeac din Gagauzia, unde doua autoturisme s-au izbit violent.

- "Uneori anturajul strica. Spune-mi cu cine umbli, ca sa-ti spun cine esti, era un proverb. Si voi, stiti ceva? Fiecare arunca cu ce are in suflet. Eu sunt o persoana buna, ii multumesc lui Dumnezeu ca ma iubeste. Cum sa reactionez?! Numai mama sa nu fii! Citeste si: Margherita de la Clejani,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din Crucea, a fost ranit dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt autoturism care a intrat pe contrasens. Accidentul s-a petrecut miercuri, la primele ore ale dimineții, pe drumul național 17B, in comuna Crucea. Șoferul care a provocat coliziunea ...