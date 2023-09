Stiri pe aceeasi tema

- Au fost audieri in dosarul accidentului de la 2 Mai, provocat de un șofer drogat. Una dintre victime a ajuns la sediul IPJ Braila și este audiata de polițiști. Doi tineri au fost uciși de Matei Vlad Pascu, șoferul drogat de 19 ani.

- Un sofer drogat cu marijuana a provocat un accident rutier, in noaptea de miercuri spre joi, in comuna prahoveana Baltesti. Barbatul și un pasager au fost raniți și transportați la spital.

- Au aparut noi dovezi cruciale in dosarul „2 Mai”, cel al accidentului provocat de tanarul drogat si in urma caruia au murit 2 oameni. Se pare ca episodul negru a fost inregistrat de o camera purtata la piept de Sebastian, unul dintre cei doi studenti care si-au pierdut viata. Camera GoPro a fost gasita…

- Deși polițiștii și procurorii l-au avut de mai multe ori la degetul mic, l-au lasat de fiecare data sa scape. Urmariți un material realizat de colegii noștri Sorin Ciobanu, Theodor Draghici și Andre Rotaru.

- Sunt declarații miercuri seara, de la ora 18.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, legate de cazul care a șocat opinia publica, al tanarului drogat ce a ucis doi pietoni și a ranit 3, dupa ce a fost oprit de poliție in trafic și lasat sa plece la volanul mașinii tatalui

- Dupa tragedia care a avut loc in acest weekend pe litoral, in localitatea 2 Mai, au ieșit la iveala detalii șocante. Un tanar, aflat sub influența drogurilor, a intrat in plin intr-un grup de tineri, rezultand moartea a doi dintre aceștia.Chiar inainte de tragedie, tanarul fusese oprit de doua ori…

- Inca un șofer care s-a urcat drogat la volan a fost aproape de a provoca o tragedie. Tanarul a pierdut controlul volanului intr-o localitate din județul Galați și s-a izbit de un utilaj de pe marginea drumului.