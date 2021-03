Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un serios accident rutier petrecut in comuna Filipești de Padure, respectiv satul Dițești. Din nefericire, Post-ul Filipești de Padure: Accident rutier intre doua autoturisme. Cinci persoane au fost ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tragedie fara margini joi seara, in județul Arad, pe sensul de circulație Timișoara-Arad, acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit violent, rezultand moartea a doua persoane și ranirea a cinci. Imediat dupa impact, una dintre mașini a luat foc. La fața locului au intervenit salvatorii Imediat dupa accident,…

- Un microbuz si doua autoturisme au fost implicate intr-un grav accident produs, miercuri dimineata, pe DN 71 in zona localitatii Moara Noua. Cinci persoane au fost ranite, informeaza IPJ Dambovita.

- Accident grav pe DN 71, la Moara Noua. Din primele date, este vorba de coliziune intre 3 autovehicule (2 autoturisme Post-ul Inca un accident grav pe DN 71! Cinci persoane ranite, trafic blocat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident grav a avut loc, luni, pe DN 64, in localitatea Osica de Sus. O mașina a luat foc dupa ce s-a ciocnit cu o mașina de pompe funebre. Patru persoane au fost ranite. Mașina de pompe funebre transporta o persoana decedata. In urma impactului patru persoane au fost ranite: cei doi șoferi si doi…

- Sase persoane din judetul Galati au fost ranite pe DE 581, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul…

- Cinci persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs sambata pe varianta ocolitoare a municipiului Caracal, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.In accident, care a avut loc la intersectia Variantei…

- Accident grav in Baia Mare. Doua autoturisme facute praf. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 15 decembrie, in jurul orei 18.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident…