Nintendo a prezentat o nouă versiune a consolei Switch Consola Switch s-a bucurat de un mare succes, din 2017, cand a fost lansata. Drept urmare, Nintendo a decis ca nu are nevoie de schimbari fundamentale, iar noua versiune aduce imbunatatiri doar in ceea ce priveste ecranul, sunetul si stocarea. Viitoarea versiune va avea un ecran OLED de 7 inch, cu rezolutie 720p. Aceasta va reda imagine 1080p doar atunci cand va fi conectata la un televizor. Spatiul de stocare se va dubla, de la 32GB, la 64GB, ceea ce inseamna ca utilizatorii vor avea loc de mai multe jocuri instalate simultan. Nintendo spune ca a fost imbunatatit si sunetul consolei, care va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

