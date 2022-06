Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma si explicand, in acest context, ca atunci „cand ai un bolnav in coma, te duci inauntru, nu te ocupi…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat contractul cu finantare nerambursabila pentru implementarea proiectului "Consolidarea sistemului de management anticoruptie", derulat prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Primarul general Nicușor Dan ii amenința pe primarii de sector cu DNA-ul in cazul in care vor aplica soluțiile identificate pentru deblocarea situației in cazul documentațiilor de urbanism din Sectoarele 2, 4 și 5, transmise de prefectul Capitalei, Toni Grebla, relateaza Mediafax. Fii la curent…

- Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, e total dezamagit de modul in care iși fac treaba primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta miercuri ca au fost deblocate conturile municipalitatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca este pentru prima oara cand evaluarile directorilor de teatre din București se fac „pe bune”, dupa izbucnirea unui scandal legat de teatrul Metropolis condus de George Ivașcu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a discutat cu reprezentantii bancilor si institutiilor financiare internationale, carora le-a prezentat conditiile de subscriere si alocare pentru cele 555 de milioane de lei din noua emisiune de obligatiuni municipale. Fii la curent cu cele mai…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a rugat, miercuri, pe bucuresteni sa inteleaga situatia creata prin cresterea tarifului la gigacalorie, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…