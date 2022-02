Stiri pe aceeasi tema

- „Am semnat astazi o esalonare pe 3 ani a datoriei catre Otokar, 165 milioane de lei, pe care urmeaza sa o platim in 36 de rate lunare”, a anunțat Nicușor Dan, vineri, intr-un mesaj postat pe Facebook.„Am rezolvat azi una dintre bombele lasate de fosta administratie a Capitalei. Gabriela Firea a cumparat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, vineri seara, ca a semnat un acord de esalonare a datoriei pe care Primaria Generala o are catre societatea Otokar, respectiv 165 de milioane de lei. Banii vor fi platiti in 36 de rate lunare.

- ”Am rezolvat azi una dintre bombele lasate de fosta administratie a Capitalei. Gabriela Firea a cumparat autobuzele Otokar, insa din anul 2019 nu a mai platit nimic. A ramas un rest de plata de 165 milioane de lei. Dupa luni intregi de discutii, am semnat astazi o esalonare pe 3 ani a datoriei catre…

- Adrian Vigheciu, consilier general (PSD) in Consiliul General al Municipiului București, in acuza pe primarul Nicușor Dan ca risipește milioane de lei pe noi PUZ-uri in timp ce noul Plan Urbanistic General sta blocat din lipsa de finanțare. Adrian Vigheciu susține ca actualul primar al Capitalei…

- Fondurile europene nerambursabile pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare, aproape 300 de milioane de euro, sunt la un pas de a fi pierdute, susține fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, i-a transmis un mesaj ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, cerandu-i sa nu se bazeze pe informațiile de la Gabriela Firea. Solicitarea a fost facuta inainte de...

- Intrebat daca se asteapta ca Primaria Capitalei sa primeasca anul acesta bani pentru subventia la gigacalorie, edilul a raspuns: „Noi nici nu am cerut bani, am fost foarte onesti. Dupa cum stiti, au existat mai multe discutii prin intermediul Asociatiei Municipiilor si, in mod foarte onest, primariile…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu a solicitat judecatorilor sa devina reprezentantul legal al ADI Termoenergetica București-Ilfov, astfel ca tot Gabriela Firea este reprezentant in acte. Din cauza acestei erori, Nicușor Dan nu poate…