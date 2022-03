Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, 28 martie, la vizita de la Fabrica Astra Vagoane Arad, ca primul tramvai nou va fi livrat in iunie, cu trei luni mai devreme decat prevede contractul, informeaza News.ro."Avem un contract demnat cu Astra Arad pentru 100 de tramvaie, de 36 de metri. Cele care se vad sunt primele 6 din acest contract. Conform contractului, primul tramvai trebuie sa vina in luna august 2022, dar domnul director ne-a facut o surpriza si ne spune ca la 1 iunie o sa avem primul tramvai”, a declarat Nicusor Dan, in timpul vizitei de luni de la Fabrica Astra…