Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan, a facut din nou apel la salariatii STB sa renunte la protest si sa reia lucrul, intrucat sute de mii de bucuresteni au fost deja afectati. Primarul general cere procurorilor sa ia masuri in legatura cu protestul ilegal, iar liderilor PSD sa spuna explicit daca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a solicitat vineri Parchetului sa urgenteze masurile impotriva persoanelor care au organizat greva STB și a cerut PSD-ului sa anunte daca sprijina „o greva ilegala” sau daca se delimiteaza de liderul sindical Vasile Petrariu, care a obtinut un mandat de consilier…

- Transportul public din capitala, in continuare paralizat RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Transportul public din capitala este în continuare paralizat din cauza grevei declansate de sindicatul de la Compania municipala de profil. Cu putin timp în urma, primarul general…

- Inca de la prima ora bucureștenii au așteptat zeci de minute in stațiile de autobuz și tramvaie, iar in cele din urma au plecat pe jos catre metrou.Mai greu a fost pentru bolnavii, care au fost forțați sa mearga pe jos catre spitale.Directorul STB, Adrian Criț a incercat sa-i convinga pe angajați sa…

- Liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti, consilierul PSD Vasile Petrariu, insista ca soferii STB vor relua lucrul doar atunci cand directorul general al STB va fi demis de Consiliul de Administratie. El a susținut ca la negocieri fara el nu va merge nimeni din partea Sindicatului Transportatorilor,…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari (Pro TV) a dat publicitatii un fluturas cu salariul pe care il incaseaza un sofer STB. Sindicalistii STB au blocat joi circulatia mijloacelor de transport in comun din Capitala, declansand o greva cu „substrat politic”. Astfel, conform fluturasului publicat de jurnalist,…

- „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve.Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca primaria face toate eforturile ca majorarile de preturi din energie sa-i afecteze cat mai putin pe bucuresteni. Acesta mentioneaza ca in sedinta Consiliului General al Capitalei din 26 octombrie va fi stabilit pretul rezonabil pe care sa il suporte…