- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, scor 3-2, primul din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022, a fost lider de audiența la TV joi seara. Victoria „tricolorilor” in meciul care a marcat startul campaniei de calificare la Mondial a fost lider pe toate segmentele de public, pe intreaga…

- Emil Ursu (57 de ani), antrenorul echipei secunde de la Dinamo, a tras un semnal de alarma pentru „naționala” Romaniei dupa meciul caștigat cu Macedonia de Nord, scor 3-2. Totul despre Romania - Macedonia de Nord 3-2, AICIDuminica, 28 martie, Romania primește vizita Germaniei. Aflat in studioul Gazetei…

- Ionuț Lupescu (52 de ani) spune ca anunțul plecarii lui Joachim Low (62 de ani) de pe banca naționalei Germaniei va complica misiunea Romaniei in preliminariile Campionatului Mondial. Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. Partida va avea fluierul de start…

- Razvan Raț (39 de ani), fostul fundaș stanga al echipei naționale a Romaniei, spune ca Nicușor Bancu va fi titular in banda stanga a apararii la meciul cu Macedonia de Nord. Romania joaca cu Macedonia de Nord in primul meci din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Meciul va avea loc joi, 25…

- Secundul lui Mirel Radoi, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, ca el nu considera Macedonia de Nord favorita in partida cu Romania pentru faptul ca a obtinut calificarea la Euro-2020, iar tricolorii, nu, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING! URINA pe VICTIMA sa și STRIGA 'Vezi, ma, ce poate…

- Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani) face tot posibilul pentru a reveni langa naționala Romaniei cat mai repede, dupa ce luni, 15 martie, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Romania - Macedonia de Nord, din preliminariile CM 2022 se joaca pe 25 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT…

- Meciul dintre Romania și Macedonia de Nord, primul pentru „tricolori” in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, nu se va juca la Ploiești, pe „Ilie Oana”, așa cum se stabilise inițial. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in…

- Naționala de futsal joaca in 28 ianuarie și 3 februarie primele partide din calificarile EURO 2022. Prima partida se va juca la Timisoara, acolo unde tricolorii sunt deja in cantonament de mai bine de doua saptamani. Meciul doi se va disputa in Bosnia. Romania face parte din Grupa a 4-a preliminara,…