Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Hyeres, din National 2 (liga a patra din Franta), a anuntat, miercuri, ca fostul international Nicolas Anelka a preluat functia de director sportiv, potrivit news.ro. Citește și: Lovitura in plin pentru bugetari! Premierul Cițu anunța dispariția unor sporuri “Cu mare mandrie…

- Fostul rugbyst francez Jean-Pierre Bastiat, castigator al Marelui Slem in editia din 1977 a Turneului celor Cinci Natiuni, alaturi de nationala tarii sale, a incetat din viata miercuri, la varsta de 71 ani, in urma unui accident vascular, a anuntat anturajul sau, citat de AFP, potrivit Agerpres.…

- FC Nantes a oficializat, sambata, numirea lui Raymond Domenech in functia de antrenor, el semnand un contract pana la finalul sezonului. Domenech are 68 de ani si va deveni al 15-lea antrenor la FC Nantes, de la preluarea clubului de catre Waldemar Kita, in 2007. Fostul selectioner…

- Fostul international francez Jean-Pierre Lux, care a condus timp de 15 ani European Rugby Cup, organizatoarea competitiilor continentale ale sportului cu balonul oval, a incetat din viata in noaptea de luni marti, la varsta de 74 ani, informeaza L'Equipe. Jean-Pierre Lux a evoluat de 47 de ori in…

- Cinci raportori ai ONU i-au cerut joi Frantei sa-si revizuiasca propunerea sa de lege privind securitatea, considerand-o "incompatibila cu dreptul international si drepturile omului", relateaza AFP potrivit Agerpres. "Printre numeroasele alte dispozitii ale propunerii de lege care ar putea limita…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis pe Twitter un mesaj de condoleante Frantei si poporului francez dupa moartea fostului presedinte Valery Giscard d’Estaing, care a murit la varsta de 94 de ani din cauza COVID-19, potrivit news.ro. „Am aflat cu mare tristete de moartea presedintelui Giscard…

- Dupa aproape doua luni de absenta, Mauro Icardi revine la PSG pentru meciul cu Girondins Bordeaux, de sambata, din campionatul Frantei. in schimb la meciul cu PSG nu vor evolua Keylor Navas si Marquinhos, potrivit news.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat: Zile libere pentru…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a salutat joi "pozitia inteleapta" a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, care a anuntat ca va propune ca statiunile de ski din Uniunea Europeana sa fie inchise pana la data de 10 ianuarie 2021, in ideea de a evita raspandirea coronavirusului, transmite…