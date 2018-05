Nicolae Banicioiu isi anunta plecarea din PSD catre PRO Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații in guvernarea Ponta, a anunțat ca demisioneaza din PSD și va trece la formațiunea nou-inființata in care se afla și Victor Ponta."Am luat decizia de a fi alaturi de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am facut multe lucruri bune. ...

- Deputatul PSD Marilena-Emilia Meirosu si-a anuntat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, demisia din grupul parlamentar social-democrat. Aceasta se alatura partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta si Daniel Constantin. Meirosu o critica voalat pe Viorica Dancila in prima declaratie dupa plecarea…

- Fostul sef al Consiliului Judetean Suceava, actualemnte deputat, a ales sa paraseasca tabara social-democrata, pentru formatiunea din care fac parte fostul premier Ponta, precum si fostii ministri Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu: Pro Romania. Catalin Nechifor si-a anuntat public decizia in cursul…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministrul al Sanatatii in guvernul Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD in cadrul Congresului care va avea loc sambata. Aceasta candidatura vine, insa, fara sustinerea organizatiei din care face parte, PSD Iasi, iar…