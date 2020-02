O idee ! Daca intereseaza pe cineva ... va stau la dispoziție!

Avand in vedere ca mai toate televiziunile abunda de știri despre lansarea cursei de a produce un tratament sau vaccin impotriva coronavirusului, aș avea de facut cateva sugestii, iar in acest sens dau exemplul anilor 2014/ 2015 cand in Romania a putut fi adusa intai ca parte a studiilor clinice, cat și ca tratament de elecție - TERAPIA INTERFERON FREE- impotriva virusului C care deja a vindecat mulți pacienți purtatori sau care dezvoltasera deja boala inclusiv in formele ei grave, de exemplu fibroza grad avansat sau ciroza.…