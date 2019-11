Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban critica dur autoritatile locale care au intervenit in cazul naufragiului vasului care transporta 14.000 in Portul Midia. Premierul cere demiterea unor sefi de institutii, in frunte cu sefii Directiei Sanitat-Veterinare Constanta."Desi ministrii si institutiile cu atributii au…

- Pericol in portul Midia. O nava plina cu oi este in pericol sa se scufunde.UPDATE- Doar 32 din cele aproape 15.000 oi de pe nava Queen Hind, care blocheaza șenalul navigabil din portul Midia, au fost scoase pana la aceasta ora. Prefectura judetului Constanța a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Un cumplit accident s-a petrecut pe A1, Arad, la ieșire spre Lipova. O tanara a carei identitate nu este cunoscuta pana in acest moment a murit și alte 2 persoane au fost gasite inconștiente de catre echipajele de salvare, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, intr-o curba.

- Viceliderul deputaților PMP Petru Movila a declarat, marți, ca a depus, la Biroul Permanent, o solicitare pentru inființarea unei comisii de ancheta in cazul TAROM, pentru a clarifica daca a fost vorba despre un joc politic. Solicitarea a fost semnata și de membri ai PNL și USR, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Situație alarmanta in comuna Maracineni. Debitul raului Calnau a dus la erodarea malului drept pe o suprafața de 200 de metri, punand in pericol cimitirul din Maracineni, șase case in care locuiesc aproape 30 de oameni, dar și un stalp de inalta tensiune care ar afecta iluminatul public in comuna vecina…

- Situatie alarmanta in zona de munte a judetului Buzau. Cele mai multe dintre cele peste 100 de poduri si punti pietonale care traverseaza raul Buzau, majoritatea mai vechi de 40 de ani, sunt un adevarat pericol pentru sutele de localnici nevoiti sa le traverseze zilnic. Cele mai mari probleme sunt in…

- Situație disperata in județul Bacau. Mii de oameni din Onești, Bacau și Targu Ocna au ramas fara apa potabila de cateva zile, din cauza unei avarii la rețeaua publica. Autoritațile au decis sa inchida unele școli.