- Nord-estul Statelor Unite se confrunta cu un viscol ce afecteaza peste 75 de milioane de locuitori. Guvernatorii din New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island si Virgia au declarat stare de urgenta. Oamenii au fost sfatuiti sa ramana in casa si sa-si faca provizii. Meteorologii vorbesc despre pericolul…

- In statele New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island și Virginia a fost declarata stare de urgența, dupa ce o furtuna violenta de zapada a paralizat nord-estul Statelor Unite. Peste 75 de milioane de oameni sunt afectați, dupa ce aproape 6.000 mii de zboruri au fost anulate, in condițiile in care…

- O furtuna de zapada matura de zile intregi toata coasta de est a Statelor Unite: multe drumuri sunt impracticabile, iar in Manhattan oamenii se dau cu sania in parcuri. Furtuna, asteptata de zile intregi, „matura” toata coasta de est, incepand cu Massachusetts, si a adus zapada si la New York,…

- Stare de urgența in SUA. Coasta de est se afla sub alerta de „ciclon-bomba”, care ar putea afecta 75 de milioane de americani. Mii de zboruri au fost deja anulate, potrivit Mediafax. Capitala statului Massachusetts este unul dintre orașele care se așteapta sa fie cel mai grav afectate de furtuna,…

- Furtuna de zapada, care a lovit in acest weekend sudul SUA, a provocat ravagii insemnate, lasand mii de persoane fara curent electric si determinand suspendarea a numeroase curse aeriene si feroviare, iar acum se indreapta luni spre nord-estul tarii, relateaza luni EFE. Potrivit prognozei meteo, se…

- O furtuna violenta a lovit parți din SUA și Canada, aducand cu ea zapezi abundente și gheața. Milioane de oameni sunt sub avertismente meteorologice, in timp ce mii de curse aeriene au fost anulate. Statele americane Virginia, Georgia, Carolina de Nord și Carolina de Sud au declarat stare de urgența,…

- Joe Biden a aterizat cu Air Force One la Washington pe o furtuna de zapada care a blocat capitala Statelor Unite. Președintele american a reușit sa paraseasca avionul abia dupa jumatate de ora, dupa ce personalul de la aeroport s-a luptat sa duca scarile pana la ușa aeronavei. S-a intors la Casa Alba…