Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial saudit a declarat marți ca informațiile despre arestarea unuia dintre presupușii ucigași ai jurnalistului Jamal Khashoggi în Franța sunt false și ca este de fapt un caz de ”identificare greșita”, relateaza Reuters. Oficialul a spus, într-o declarație pentru Reuters,…

- O persoana despre care se presupune ca a fost implicata în asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în 2018 la Istanbul a fost arestat marți dimineața pe aeroportul parizian Roissy Charles-de-Gaulle, au spus surse judiciare și aeroportuare, potrivit AFP.Khalid Alotaibi, în…

- Revista politica franceza Le Canard enchaine relateaza ca Macron a spus ca premierul britanic are „atitudinea unui necioplit” și l-a caracterizat drept un „clovn” intr-o discuție privata avuta in contextul incidentului din 24 noiembrie cand 27 de oameni au murit dupa ce s-au scufundat cu o barca in…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, vineri, "lipsa de seriozitate" a premierului britanic, Boris Johnson, in disputa privind gestionarea afluxului de imigranti extracomunitari, dupa naufragiul din Canalul Manecii, soldat cu 27 de morti, anunța Mediafax. Boris Johnson a difuzat…

- Guvernul britanic a salutat luni seara amanarea aplicarii sanctiunilor pe care Franta amenintase sa le impuna de la miezul noptii in contextul crizei pescuitului dintre cele doua tari, anuntand ca discutiile vor continua joi la Paris, relateaza AFP preluat de agerpres. Ministrul britanic pentru Brexit,…

- O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick Girardin, potrivit Reuters. Ministerul pentru Afaceri Maritime francez lansase mai multe…

- Trafcul feroviar a fost intrerupt in Gara de Nord din Paris, in urma unei alerte cu bomba, iar evacuarea garii era in curs, a anuntat miercuri Societatea Nationala framceza de Cai Ferate (SNCF), relateaza AFP. ”Forte de ordine au cerut evacuarea Garii de Nord in urma unei alerte cu bomba.…

- Australia a comis o "imensa" eroare diplomatica, a declarat ambasadorul francez rechemat la Paris sâmbata, dupa ce Canberra a renunțat la un acord de miliarde de dolari pentru submarinele franceze în favoarea unui acord alternativ cu Statele Unite și Marea Britanie. „Cred…