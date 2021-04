Stiri pe aceeasi tema

- Compania Johnson&Johnson a anuntat miercuri ca a gasit un lot dintr-o substanta care nu indeplineste standardele de calitate. Dozele au fost distruse in mod accidental, dintr-o "eroare umana", relateaza dpa.

- Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal in cazul vaccinului administrat greșit la un centru de vaccinare din Tg.Jiu. Un barbat a fost vaccinat cu Moderna, deși prima doza facuta in urma cu 21 de zile...

- Acest vaccin ar urma sa fie, astfel, unul dintre cele mai mari succese din istoria farmaceutca. Pfizer - care si-a prezentat marti rezultatele trimestriale - estimeaza sa inregistreze o marja inainte de impozitare de 25-30%.

- Daca va fi nevoie, acest ser va fi administrat sub forma unui rapel suplimentar, persoanelor care și-au facut deja vaccinul COVID produs de Moderna, scrie Financial Times . Moderna lanseaza studiul clinic pentru un nou vaccin COVID care sa faca fața tulpinii din Africa de Sud, dupa ce producatorul a…

- Laboratorul BioNTech a avertizat marti ca eficacitatea maxima a vaccinului sau impotriva COVID-19 nu a fost demonstrata in cazul in care inocularea celei de-a doua doze este amanata, o strategie pusa in aplicare sau luata in considerare de mai multe state in vederea vaccinarii unui numar mai mare…