Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Focșani au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de talharie, precum și pentru identificarea persoanelor urmarite, ocazie cu care au depistat un tanar de 21 de ani, din municipiul Adjud,…

- La data de 18 ianuarie a.c., ora 17.10, un barbat de 39 de ani, din municipiul Focșani, a fost surprins in timp ce sustragea bunuri in valoare totala de 603,79 lei, de pe raftul unui supermarket. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- La data de 12.12.2019, ora 22.45, pe DN2-E85, in afara localitații Marașești, un barbat, in varsta de 58 de ani, din județul Prahova, in timp ce conducea o autoutilitara, cu care tracta o semiremorca, pe direcția Adjud – Focșani, pe banda de langa acostament, a intrat in coliziune cu un ansamblu de…

- La data de 12.12.2019, ora 22.45, pe DN2-E85, in afara localitații Marașești, un barbat, in varsta de 58 de ani, din județul Prahova, in timp ce conducea o autoutilitara, cu care tracta o semiremorca, pe direcția Adjud – Focșani, pe banda de langa acostament, a intrat in coliziune cu un ansamblu de…

- Prima ediție a Festivalului de Teatru Tanar „Ora de Teatru” a debutat, aseara, la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” Focșani, unde au urcat pe scena actorii trupei de Teatru Protha cu piesa „Wanda” de Mihaela Michailov. Timp de trei zile va fi un maraton teatral in șapte localitați vrancene, Adjud,…