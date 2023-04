Neobarbarii pregătesc asaltul asupra Noii Rome In timp ce elitele lumii civilizate vorbesc despre identitatea de gen, neobarbarii organizeaza asaltul asupra Noii Rome. Ne facem ca nu pricepem ce se-ntampla? Ca faliile tectonice ale lumii sunt tot mai adanci? Platforma sino-rusa, de creare a noii alternative la lumea euro-atlantica, invaluie continente și transmite bezele indecișilor pentru intrarea in BRICS. Realitatea nu se vede din turla ceasului Piaței Centrale a Bruxelles-ului sau e ceața? Cabotinii din Parlamentul European seamana calului lui Caligula? Vechea Roma a inceput sa decada, la fel ca in prezent Noua Roma, cand imparații au… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

