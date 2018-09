Stiri pe aceeasi tema

- Discursul privind Starea Uniunii al presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, "intareste nevoia de consens in jurul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", a declarat miercuri, intr-un comunicat de presa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat sambata, la conferinta "Implicarea tinerilor in politicile publice de tineret", ocazie cu care a afirmat ca "implicarea tinerilor in procesul de pregatire si exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Conform președintelui CJ Timiș, administrația județeana și instituțiile de cultura din subordine vor organiza, in prima parte a anului viitor, o serie de evenimente in care accentul va fi pus pe promovarea autenticitații valorilor autohtone in context european. „Consiliul Județean…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri la ceremonia de inchidere a programului-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene" si le-a multumit personal celor 38 de voluntari care si-au desfasurat activitatea, in perioada aprilie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți, 3 iulie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, 3 iulie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor. Discutiile s-au axat pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene,…