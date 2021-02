Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Robinette Biden Jr este, de miercuri, cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, promițand sa conduca intr-un spirit de unitate naționala care sa ghideze țara printr-unul dintre cele mai periculoase capitole din istoria americana, relateaza The Guardian. Milioane de americani au urmarit de…

- Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Unitatea sociala se afla in subordinea Consiliului Județean. CJ Ilfov a emis miercuri o dispoziție prin care a fost formata o comisie care analizeaza „in regim…

- Boris Johnson a impus cel mai dur blocaj național din Anglia pana martie, inchizand școlile pentru majoritatea elevilor pentru a preveni copleșirea sistemului național de sanatate sub valul de de infecții Sars-Cov-2, relataza The Guardian. Noua tulpina, cu 70% mai infecțioasa, a generat un plus de…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters. ”El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana la finalizarea…

- Un tratament ieftin pentru inflamație a fost gasit pentru a salva viețile pacienților grav bolnavi, in timp ce un trio de terapii foarte renumite s-a dovedit a nu avea efect. Cele mai noi studii randomizate releva eficiența dexametazonei, relateaza The Guardian. Acesta ramane unul dintre cele mai reușite…

- Un agent sef adjunct din cadrul Politiei orasului Otopeni, in varsta de 33 de ani, a fost descoperit, joi, intr-un autoturism, in zona baltii Tunari, prezentand o plaga impuscata in zona capului, a informat Politia Ilfov. “Joi, in jurul orei 11,50, pe DJ 100, in zona baltii Tunari, politistii orasului…

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Pe masura ce se apropie sezonul de sarbatorilor de iarna, relațiile europene se tensioneaza pe tema schiului. Germania solicita o abordare coordonata la nivelul UE pentru a menține stațiunile de schi inchise in țarile alpine, dar Austria vecina nici nu se manifesta nici o flexibilitate pentru un astfel…