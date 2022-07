Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Nedea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt hoteluri in Mamaia cu preturi mai mici decat restul litoralului. ”In ultima vreme, in ultimele zile, am constatat o crestere a cererii pe Mamaia. Acest lucru se datoreaza si faptului ca multe dintre hoteluri, multi parteneri de-ai…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- Din punctul de vedere al hotelierilor din Mamaia, turistii ocolesc statiunea doar din cauza costurilor parcarilor. In ultimul ceas, multi patroni au redus tarifele de cazare pentru a nu ramane cu camerele goale.

- Batalia pentru turiștii de pe litoral continua in stațiunile de la malul Marii Negre. Taxa de parcare din Mamaia ar putea fi eliminata pe timpul nopții. Primarul Constanței a facut propunerea dupa ce hotelierii și turiștii s-au plans ca trebuie sa plateasca aproape 100 de lei pe zi. Autoritațile din…

- Marile lanturi hoteliere din Europa au inceput sa angajeze lucratori fara experienta sau CV, directorii recunoscand ca acum incep sa vada consecintele mai multor ani in care angajatii au fost prost platiti, transmite Reuters.

- Timișoara este un oraș inteligent și folosește la maxim inteligența, a anunțat primarul orașului, Dominic Fritz, la prezentarea primului autovehicul autonom realizat cu tehnologia germanilor de la Continental. In cadrul unui eveniment, in Piața Unirii a fost prezentat un vehicul autonom, care circula…

- Romanii pot sa mearga la mare cu un buget mai mic intre 22 mai și pana pe 19 iunie, prin programul „Litoralul pentru toți”. Cea mai ieftina cazare, cat o masa de pranz, o pot gasi in Eforie Nord, la un hotel de 3 stele.Hotelul de 3 stele Diana, din Eforie Nord, ofera cel mai bun preț pentru o camera…

- 2-3 felii la fiecare masa. Vorbim despre paine, in aceasta cantitate, nu ingrașa. Alimentul de baza este usor de metabolizat, daca a fost tinut la dospit. Incepe doctor de bine. Painea este un aliment de baza, o sursa de glucide lente pe care organismul nostru le transforma in energia necesara vieții.…