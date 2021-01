Neamț: rata de infectare cu coronavirus este în creștere. Unde vor funcționa centrele de vaccinare Astazi, 13 ianuarie, potrivit datelor furnizate de Prefectura Neamț pe baza situației transmise de Direcția de Sanatate Publica, au fost inregistrate 81 de persoane pozitive la coronavirus. Rata de infectare la nivelul județului a urcat pana la 1,49 la mie și probabil ca maine se va ajunge, din nou, in zona galbena. Cele mai multe cazuri sunt in comuna Margineni (3,79 la mie) și in municipiul Piatra-Neamț (3,23 la mie). Incidența din cele 10 localitați unde sunt cele mai multe cazuri este urmatoarea: rata 13ian prefectura In Neamț avem inregistrate 11.777 de cazuri in pana astazi, 337 de persoane… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de Prefectura Neamț, astazi, 12 ianuarie, rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 1,45 la mie in județ. Municipiul Piatra-Neamț, care potrivit DSP Neamț ramane localitatea cu cele mai multe cazuri, a depașit, astazi, pragul critic, de 3 la mie. Rata de infectare din localitațile…

- Din trei teste de coronavirus efectuate in ultimele 24 de ore in Timiș, unul a fost pozitiv. Direcția de Sanatate Publica raporteaza 315 noi infecții, dupa efectuarea a 912 teste. Au murit, in Timiș, in ultimele 24 de ore, șapte persoane care aveau Covid-19.

- Cu cele 139 de persoane cu teste pozitive, astazi, 13 noiembrie, județul Neamț ajunge la o rata de infectare Covid de 2,75 cazuri la mia de locuitori. Cele mai multe cazuri noi confirmate sunt, ca de obicei, in municipiul Piatra-Neamț, care a atins astazi cea mai mare rata de infectare, de 6,46 la mie.…

- In trendul ultimei perioade, municipiul Piatra-Neamț ramane pe primul loc și atinge astazi, 10 noiembrie o rata de infectare cu COVID-19 de 6,25 la mia de locuitori. Cum cifrele arata ca aceasta va fi tendința și in perioada urmatoare, cel mai probabil urmeaza sa fie luate noi masuri. Daca se va institui…

- Dupa mai multe zile cu peste o suta de cazuri, astazi, 6 noiembrie, au fost anunțate teste pozitive pentru 79 de persoane in Neamț. Incidența infectarilor in județ a scazut la 2,27 cazuri la mia de locuitori, fața de 2,36 cat era ieri. Sunt mai puține cazuri noi și in municipiul Piatra-Neamț, astazi…

- Astazi, 19 octombrie, rata de infectare Covid in municipiul Piatra-Neamț a ajuns la 2,7 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor centralizate la Prefectura Neamț. Avand in vedere ca vineri Piatra-Neamț era pe primul loc, cu 335 de cazuri noi in ultimele doua saptamani, ne putem aștepta ca zilele…

- Bilant coronavirus in Arges: un deces si 46 de cazuri noi de infectare. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: persoane aflate in carantina instituționalizata: 0 persoane ieșite din…