Neamț. 26 de persoane care nu au respectat izolarea la domiciliu, scoase din carantină instituționalizată Toți cei 26 de nemțeni care erau in carantina instituționalizata au fost scoși de sub aceasta masura, pana astazi, 5 iulie. S-a ajuns in aceasta situație ca urmare a deciziei Curții Constituționale a Romaniei care a declarat masura ca fiind neconstituționala. Problema este ca toți au fost plasați in carantina, in centre special amenajate, tocmai din cauza ca nu respectasera masura izolarii la domicilii. Teoretic, acum, intreaga responsabilitate le aparține și autoritațile nu pot face decat recomandari de protecție sanitara: „Persoanele din carantina erau toate din categoria celor care nu au respectat… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

