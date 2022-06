Romanii si-au reluat intentiile de calatorie in strainatate, odata cu ridicarea restrictiilor anti-COVID, si se orienteaza catre destinatiile traditionale pentru vacanta de vara, ca Turcia, Grecia sau Bulgaria, releva datele unei analize realizata de Google. Potrivit companiei, campingurile si vilele private, optiuni de cazare care ofera mai multa intimitate si un risc redus de imbolnavire, sunt cele cu cea mai mare crestere in perioada post-pandemie. Datele centralizate de Google arata ca volumul cautarilor legate de calatorii (destinatii, cazare, transport) a fost, in mai 2022, cu 35% mai mare…