Nazavisimaia Gazeta: Rusia este declarată posibil adversar al NATO până în 2030 La Bruxelles au început marți, cu prezența fizica a participanților, convorbirile miniștrilor de externe ai țarilor membre NATO, la care se va conveni definitiv asupra strategiei blocului militar pâna în anul 2030. În aceasta strategie Rusia va fi declarata clar ca principalul inamic posibil al Blocului Nord-Atlantic. Astfel, NATO, al carui principal obiectiv din momentul crearii sale și pâna la sfârșitul "razboiului rece" a fost considerata a fi lupta împotriva amenințarii venite de la Moscova, va reveni oficial la radacinile sale, scrie Nezavisimaia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

