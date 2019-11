Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput marti o noua serie de exercitii de anvergura in Marea Neagra, la care participa cel putin zece nave de razboi, precum si aviatia stationata in Crimeea (peninsula ucraineana anexata in martie 2014 de Moscova, n..red.), potrivit agentiilor de presa TASS si RIA Novosti, citand un comunicat…

- Moscova a predat luni Ucrainei cele trei nave de razboi pe care le capturase anul trecut in urma unui incident naval in Marea Neagra, a anuntat Ministerul de Externe rus, citat de TASS si Reuters, cu trei saptamani inaintea unui summit destinat sa relanseze reglementarea conflictului din estul Ucrainei,…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a acuzat autoritatile de la Moscova ca-i obliga pe barbatii care locuiesc in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, sa efectueze serviciul militar si ca-i urmareste penal pe cei care refuza acest lucru, demers ce reprezinta o incalcare flagranta…

- ''Fiind o putere de ocupatie, Rusia nu are dreptul sa recruteze persoane in Crimeea si recrutarile pe care le face sunt o incalcare flagranta a dreptului international'', a declarat directorul HRW pentru Europa si Asia Centrala, Hugh Williamson. Mai mult, autoritatile ruse ii trimit in fata…

- Cel mai recent opus al celebrului joc video cu tematica de razboi "Call of Duty" a starnit controverse puternice in Rusia - retragere de la vanzare si indemnuri la boicot -, dupa ce a fost acuzat ca pateaza imaginea armatei ruse printr-un scenariu care pare ca se inspira din conflictele din Siria, informeaza…

- Cea mai mare tara din lume creste si mai mult, dupa ce Marina rusa a anuntat ca a localizat in Oceanul Arctic cinci insulite, dezvelite de topirea ghetarilor, din cauza modificarilor climatice, relateaza AFP.Existenta acestor noi teritorii, situate intr-un golf in largul arhipelagului Novaia…

- Rusia si Turcia discuta cu privire la posibilitatea livrarilor noului avion de lupta invizibil Suhoi Su-57 si de avioane Su-35 catre Ankara, informeaza miercuri agentia de presa RIA Novosti, citand un responsabil rus, potrivit Reuters. Rusia a inceput sa livreze Turciei anul acesta sisteme de rachete…

- Ar trebui 'regandita relatia noastra cu Rusia', pentru ca 'a impinge Rusia departe de Europa este o profunda greseala', a estimat marti, la Paris, presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala,…