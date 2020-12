Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Rusia face o noua declarație șocanta in incercarea de a scapa cu fața curata in scandalul otravirii principalului opozant al lui Vladimir Putin. Aleksei Navalnii ar fi putut fi otravit in avionul care l-a transportat in Germania sau chiar dupa ce a ajuns in Berlin, a declarat chiar ministrul de externe…

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnîi a întrebat în cadrul unui interviu acordat ziarului german Bild cum un fost conducator al Germaniei poate ajunge din liderul celei mai importante economii din Europa în lacheul lui Vladimir Putin dupa ce fostul cancelar Gerhard Schröder…

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, a acordat un interviu video unui blogger rus, aceasta fiind prima apariție filmata de cand a fost externat din spitalul Charite din Berlin, in urma otravirii cu Noviciok pe 20 august, a informat Reuters.Aleksei Navalnii in varsta de 44…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- Vor trece saptamani bune pana cand medicii vor putea spune ca opozantul rus Aleksei Navalnii, care a fost otravit cu Noviciok, este recuperate, relateaza Agerpres.”Este logic,convalescenta lui Aleksei Navalnii va lua inca mult timp. El ramane deocamdata in Germania, vaurma aici o terapie de recuperare.…

- Kremlinul a transmis miercuri ca Aleksei Navalnii, principalul opozant rus, iesit din spital la Berlin dupa ce a supravietuit unei presupuse otraviri cu Noviciok, este "liber" sa revina in Rusia daca isi doreste, potrivit AFP."In ceea ce priveste intoarcerea sa la Moscova, el este liber, ca…

- Kremlinul a transmis miercuri ca Aleksei Navalnii, principalul opozant rus, iesit din spital la Berlin dupa ce a supravietuit unei presupuse otraviri cu Noviciok, este „liber” sa revina in Rusia daca isi doreste, potrivit AFP.