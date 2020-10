Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp NATO anunța reducerile trupelor in Afganistan, pe masura ce SUA face același lucru. Anunțul a fost facut de inaltul oficial al organizației, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. NATO, anunț de ultima ora despre Afganistan Decizia administrației Trump de a retrage in cele…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg reitereaza decizia Aliantei Nord-Atlantice de a-si retrage fortele din Afganistan ”impreuna cu” Statele Unite, dupa anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump privind retragerea trupelor americane din aceasta tara pana de Craciun, relateaza…

- Militarii romani ar urma sa plece din Afganista ca urmare a anuntului facut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a reafirmat joi decizia Aliantei de a-si retrage fortele din Afganistan „impreuna” cu Statele Unite, dupa anuntul presedintelui Donald Trump al unei retrageri pana la Craciun.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat joi decizia Aliantei de a-si retrage fortele din Afganistan "impreuna" cu Statele Unite, dupa anuntul presedintelui Donald Trump al unei retrageri pana la Craciun, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Am decis impreuna sa mergem in Afganistan.…

- Mai mulți cercetatori italieni susțin ca printre posibilele cauze ale imbolnavirii cu COVID-19 a muncitorilor in fabricile care prelucreaza carne se numara frigul și umiditatea, care scad imunitatea, dar și emisiile de amoniac care se degaja in timpul prelucrarii carnii. In lume, sunt peste 200 de focare…

- Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat vineri Consiliul de Securitate al ONU ca ridicarea sanctiunilor ONU la adresa Iranului, convenita in temeiul acordului nuclear din 2015, va continua si dupa 20 septembrie, data la care Statele Unite doresc ca acestea sa fie reimpuse, transmite Reuters,…

- Secretarul apararii Mark Esper a anuntat sambata ca Statele Unite intentioneaza sa isi reduca nivelul trupelor din Afganistan la "un numar mai mic de 5.000" pana la sfarsitul lunii noiembrie, informeaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Regizorul Cristi Puiu: Puterea ar face bine sa discute…

- Cei mai multi germani sunt în favoarea retragerii din tara lor a aproape 12.000 de soldati americani, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare a opiniei publice YouGov si citat marti de DPA și Agerpres.Aproximativ 47% dintre persoanele intervievate s-au pronuntat în favoarea…