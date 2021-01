Stiri pe aceeasi tema

- ”Mama mea a decedat in aceasta dimineata la ora 11:00, la Paris, inconjurata de cei apropiati. A murit din cauza unui cancer cu evolutie rapida”. Astfel a declarat pentru AFP fiul lui Nathalie si Alain Delon, Anthony. Nathalie și Alian Delon au trait o pasiune secreta inainte ca Delon sa se desparta…

- Actrița Draga Olteanu Matei, internata saptamana trecuta, in stare grava, la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, a murit in noaptea de marți spre miercuri. Cu toate eforturile medicilor, ea nu a mai putut fi salvata, avand mai multe afectiuni. Nascuta la 24 octombrie 1933, la Bucuresti, actrita a jucat…

- Miercuri, 4 noiembrie, Statele Unite s-au retras oficial din Acordul climatic de la Paris, devenind astfel singura țara din cei aproape 200 semnatari care abandoneaza programul mondial de lupta impotriva schimbarilor climatice. Președintele Donald Trump a anunțat intenția Statelor Unite de a se retrage…

- Prime Minister Ludovic Orban told the leaders of the Romanian community in France he met on Tuesday evening at the Romanian Embassy in Paris that Romania is "a little poorer" without them, urging them to never forget that Romania is "home" and help it "when needed", according to AGERPRES."I…

- Discuțiile despre existența unui cel mai bun jucator din istoria tenisului masculin au reaprins dupa ce Nadal a câștigat Roland Garros-ul și l-a egalat pe Federer la totalul titlurilor de Grand Slam (20). Chestionat în privința acestui subiect, Nick Kyrgios nu a avut nicio urma de îndoiala,…

- Guvernul Romaniei a anuntat ca premierul Ludovic Orban este insotit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Ludovic Orban, vizita oficiala de doua zile in Franta. Imagini…