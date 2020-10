Natalie Portman, siluetă suplă în costum de baie la aproape 40 de ani Actrița Natalie Portman (39 de ani) și soțul ei, coregraful Benjamin Millepied (43 de ani), au aniversat vara aceasta 8 ani de casnicie. Perechea are in prezent doi copii, un fiu și o fiica, Aleph, in varsta de 9 ani, și Amalia, in varsta de 3. Natalie Portman, silueta supla in costum de baie la aproape 40 de ani Recent, actrița a fost fotografiata de paparazzi alaturi de fiica ei pe plaja Golfului Bay din estul Australiei. Imaginile le puteți gasi in GALERIA FOTO de mai jos! In fotografii, Natalie este surprinsa intr-un costum de baie negru dintr-o singura piesa. Sub acesta, actrița purta un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

