NASA se încrede tot mai mult în experiența femeilor Nicola Fox este noua directoare a departamentului științific al NASA. A fost șefa departamentului de heliofizica al Agentiei spatiale și devine astfel prima femeie care ocupa aceasta poziție. Fox va fi responsabila pentru bugetul de 7,8 miliarde de dolari stabilit pentru cele peste 100 de proiecte NASA aflate in dezvoltare anul acesta, scrie SpaceNews . NASA a anunțat ca a selectat-o pe Nicola Fox ca nou administrator asociat pentru știința. Fox ii va succeda lui Thomas Zurbuchen, un astrofizician elvețiano-american care a condus direcția din 2016, pana s-a pensionat in decembrie. Sandra Connelly,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NASA a ales o femeie cercetator al soarelui care conduce divizia sa de heliofizica pentru a deveni șeful științific al agenției spațiale americane. Nicola Fox, om de știința de top in cadrul unei misiuni care studiaza soarele, a fost numita administrator asociat al NASA pentru Direcția de Misiuni Științifice…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 41.900, in trimestrul IV 2022, in scadere cu 3.400 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Miercuri, 15 februarie, premierul scoțian Nicola Sturgeon a anuntat ca demisioneaza, dupa opt ani la putere, transmite AFP și Agerpres . ”In mintea si in inima mea, stiu ca a sosit momentul, ca este momentul potrivit pentru mine, pentru partidul meu si pentru tara”, a declarat Nicola Sturgeon, vizibil…

- NASA a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu Pentagonul pentru a dezvolta o racheta propulsata cu energie nucleara cu scopul de a trimite oameni pe planeta Marte, a informat AFP, preluata de Agerpres. Administratorul general al agentiei spatiale americane, Bill Nelson, a a anuntat ca NASA s-a asociat…

- Administratorul general al agentiei spatiale americane, Bill Nelson, a a anuntat ca NASA s-a asociat cu agentia de cercetare din cadrul armatei Statelor Unite, DARPA, pentru "a dezvolta si a testa o tehnologie avansata de propulsie nucleara termica incepand din 2027", potrvit Agerpres. "Cu ajutorul…

- RGA 2020 vs. RGA 2010 In perioada 2019-2021, am fost implicat in mod direct in coordonarea Recensamantului General Agricol runda 2020, in judetul Iasi. Munca echipei tehnice pe care am condus-o a inceput inca de la finalul anului 2019, odata cu demararea actiunii de verificare a modului de intocmire…

- „Este un fapt: suntem intr-o cursa spațiala. Ar trebui sa fim atenți la modul in care ei vor pune mana pe anumite locuri de pe Luna sub masca cercetarii științifice, caci nu este exclus ca apoi sa ne zica – plecați de aici, acesta este teritoriul nostru”, a declarat Bill Nelson, fost astronaut, acum…

- Angajatilor din sediul companiei Twitter din San Francisco, SUA, nu li s-a spus nimic despre aceasta modificare, asa ca au presupus ca paturile sunt pentru ca angajatii esentiali pastrati de corporație sa poata ramane peste noapte la birou, a transmis o sursa pentru Forbes . Angajatii care au venit…