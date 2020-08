NASA: Planeta pitică Ceres este „o lume oceanică cu apă sărată în adîncuri” Planeta pitica Ceres – despre care se credea ca este o roca spațiala arida– este o lume oceanica cu rezervoare de apa de mare sub suprafața sa, arata rezultatele unei misiuni majore de explorare, transmite unimedia.info. Ceres este cel mai mare obiect din centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Are propria sa putere gravitaționala, ceea ce a permis navei spațiale NASA Dawn sa obțina imagi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Planeta pitica Ceres – despre care se credea ca este o roca spațiala arida– este o lume oceanica cu rezervoare de apa de mare sub suprafața sa, arata rezultatele unei misiuni majore de explorare.

- Soarele face opozitie lui Jupiter, apoi lui Pluto, iar tu esti in plin proces de adaptare la noile conditii impuse de pandemia Covid19. Marte in Berbec se intalneste cu Chiron si te poti fi pus in fata unei vindecari dureroase. In urmatoarele sase luni vezi lucrurile intr-o alta perspectiva!…

- Astronomii au descoperit doua planete puțin mai masive decât Pamântul, exoplanete ce orbiteaza în jurul unei stele ce nu se gasește deloc departe daca ținem cont de distanțele din galaxie: la 10,7 ani lumina. Sistemul planetar este deosebit prin faptul ca steaua este inactiva, deci…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii iulie și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in cariera Rac Soarele, Marte, Jupiter si Neptun…

- "Au trecut peste 90 de zile (mai precis 95 de zile) de cand am scris prima notița despre Covid-19. In aceste 95 de zile, am analizat masurile impuse in pandemie și am incercat sa combat isteria colectiva și panica indusa artificial. Am intrat in aceasta dezbatere cu intenția declarata de a aduce…

- Berbec Marte poate zadarnici planurile de familie și nu vei reusi sa faci mai nimic pentru a impiedica acest lucru. Dar te poți concentra asupra afacerilor tale sau asupra legaturilor pe care le ai cu partenerii importanți. O ședința chiar ar fi indicata la final de saptamana! Taur Vineri este…

- China intentioneaza sa lanseze o sonda si un mic robot teleghidat pe planeta Marte in luna iulie, in prima sa misiune pe ''planeta rosie'', a anuntat promotorul proiectului, citat luni de AFP. Tara investeste miliarde de euro in programul sau spatial - lanseaza sateliti,…

- Dupa o saptamana de o intensitate aparte care tocmai s-a incheiat, cu trei planete intrand in stationare retrograda (Saturn, Jupiter, Venus) alaturi de Pluto, dar si cu Mercur si Marte schimband zodia gazda, intram in energia absoluta a Gemenilor, asa cum dealtfel se intampla an de an la final de…