NASA, anunț greu de imaginat: Proiect uriaș al omenirii, pe Lună NASA, Agenția Spațiala Americana, are planuri ambițioase pentru explorarea și exploatarea resurselor de pe Luna, in deceniul urmator. Intenționeaza sa inceapa mineritul. NASA planifica sa dezvolte resurse pe Luna, incepand cu oxigenul și apa, urmand sa se extinda ulterior la fier și pamanturi rare. Agenția spațiala americana are in vedere sa inceapa mineritul pe Luna in 2032, intr-un demers de a facilita explorarea spațiului, relateaza Reuters. CITESTE SI Kremlinul e categoric in privința generalului care ar fi știut de rebeliune: 'Acesta este un astfel de exemplu!' 05:02 177 Demograful… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIe categoric in privința generalului care ar fi știut de rebeliune: 'Acesta este un astfel de exemplu!' 05:02 177

Stiri pe aceeasi tema

- NASA (National Aeronautics and Space Administration) - Agentia Spatiala Americana, are planuri ambitioase pentru explorarea si exploatarea resurselor de pe Luna, in deceniul urmator. Intentioneaza sa inceapa mineritul.

- Președintele Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca rachetele balistice intercontinentale ruse de noua generatie Sarmat, care sunt capabile sa transporte zece sau mai multe focoase nucleare, vor fi desfașurate in curand pentru serviciul de lupta, relateaza Reuters, potrivit Rador.Intr-un discurs…

- Unitatile de aparare aeriana ale Rusiei au respins in cursul noptii un atac cu drone ucrainene asupra unei statii de pompare de la oleoductul Drujba in regiunea Briansk, care se invecineaza cu Ucraina, a declarat sambata guvernatorul regiunii, citat de Reuters.Trei drone militare ucrainene au fost…

- Trimisul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, a declarat vineri ca, in opinia sa, nici Ucraina și nici Rusia nu au inchis „ferm” ușa discuțiilor, in ciuda dificultaților de a demara negocierile in prezent, transmite Reuters. In cadrul unei conferințe de presa pe tema turneului sau european…

- Aceasta este cea mai dura provocare publica pe care Prigojin o lanseaza impotriva principalilor colaboratori militari ai presedintelui Vladimir Putin, respectiv ministrul Apararii, Serghei Soigu, si seful Statului Major, Valeri Gherasimov, pe care anterior i-a acuzat ca sunt responsabili de moartea…

- Japonia va dezvalui, joi, un plan privind angajarea sumei de un miliard de dolari pentru a ajuta țarile din jurul Ucrainei sa accepte refugiați din țara devastata de razboi, a declarat ministrul de finanțe Shunichi Suzuki.Finanțarea urmeaza a fi asigurata prin intermediul Bancii Japoneze pentru Cooperare…

- Numarul sapte mondial in tenisul feminin, tunisianca Ons Jabeur, a declarat ca jucatoarele nu ar trebui sa astepte pentru a avea aceleasi premii in bani ca la masculin la turneul de la Roma dupa ce organizatorii au anuntat planul sa atinga paritatea financiara pana in 2025, transmite Reuters.Tenisul…

- Kremlinul, prin vocea purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni, 10 aprilie, acuzatiile potrivit carora Moscova ar fi implicata in scurgerea de documente clasificate de la Pentagon, spunand ca exista „o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice”, transmite Reuters. Intrebat de acuzatia…