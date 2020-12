Stiri pe aceeasi tema

- La Craiova a fost aprins iluminatul festiv de sarbatori, sambata seara. Zeci de oameni sunt, sambata seara, in centrul orașului, purtand masca și pastrand distanța sociala. Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si ”insitutiile de forta si control” au cerut comerciantilor…

- Prim-ministrul Suediei deja a anunțat o serie de restricții, printre care se numara și limitarea zborurilor și a calatoriilor în afara țarii, conform mediafax.ro. Românii plecați în strainatate sunt sfatuiți sa nu își…

- Vicepreședintele PSD MIhai Tudose spune ca la Braila nu se vor închide piețele: „Mai placea câte un perete, câte un geam ca sa fie spațiu deschis, se reia temperatura la intrare și așa mai departe”.„Asigura primaria niște spații, acele casuțe folosite pentru sarbatorile…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Libertatea, ca efectul exploziei de cazuri de coronavirus din Romania se va reflecta in rata mortalitații in urmatoarele saptamani. Un numar de 9.714 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in urma…

- ULTIMA ORA! Ce au decis autoritatile in cazul romanilor din strainatate care vor sa se intoarca de sarbatori Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Se pot intoarce romanii din strainatate de sarbatori? Anunțul autoritaților. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor…

- Anul 2019 in real estate a fost marcat de inaugurarea Iulius Town Timișoara, un proiect impresionant atat prin valoarea investiției, de peste 442 milioane de euro, cat și prin anvergura, fiind primul ansamblu mixed-use din vestul țarii. Realizat de companiile IULIUS și Atterbury Europe, Iulius Town…

- Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a prefațat duelul „tricolorilor” mici cu Malta U21. Malta U21 - Romania U21 se joaca marți, 8 septembrie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO X. „Briliantul” a debutat cu dreptul pe banca echipei…