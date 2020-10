Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au indemnat miercuri la "eforturi solidare" pentru a pune capat luptelor in Nagorno-Karabah, a informat Kremlinul intr-un comunicat, noteaza AFP, potrivit AGERPRES.In cursul unei discutii telefonice, cei doi lideri…

- Armenia si Azerbaidjanul se acuza reciproc de continuarea atacurilor in Nagorno-Karabah, iar Rusia le-a cerut sa revina la respectarea armistitiului in regiunea separatista, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Confruntarile militare continua in Nagorno-Karabah, iar bilantul a depasit…

- Declaratiile lui Peskov intervin pe fondul speculatiilor ca Moscova ar putea oferi sprijin militar Armeniei, legata printr-un pact militar, in contextul relansarii violentelor din Nagorno-Karabah intre etnicii armeni din enclava azera, sustinuti de Erevan, si armata Azerbaidjanului, sustinut de Turcia.…

- Lupte dure intre fortele armene si azere continua in regiunea separatista Nagorno-Karabah in ciuda reinnoirii apelurilor internationale pentru un armistitiu. Turcia a vorbit deschis marti despre sprijinul acordat Azerbaidjanului, afirmand ca va fi de partea ei „la masa de negocieri si pe front".

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…

- Aeronava armeana a fost doborata in timp ce efectua o misiune militara, a precizat Susana Stepanian. Armenia si Azerbaidjanul - sustinut de Turcia - s-au acuzat reciproc, marti, de extinderea conflictului in afara enclavei prin deschiderea focului asupra unor pozitii indepartate fata de Nagorno Karabah,…

- Turcia este hotarata sa ajute Azerbaidjanul "sa-si recapete teritoriile sale ocupate" in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre azeri si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse, citata de Agerpres.

- Turcia a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a reaprins in dimineața zilei de duminica, relateaza Al Arabiya. Oficialii de la Ankara și-au anunțat sprijinul complet pentru Azerbaidjan și…