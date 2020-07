Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Andreei Esca nu este doar frumoasa, are și multe alte talente ascunse. Alexia Eram a stat in izolare in ultima perioada, insa a fost foarte activa in mai multe domenii și a povestit in exclusivitate pentru noi ce surprize pregatește pentru urmatoarea perioada din viața ei. Aflata la petrecerea…

- Cunoscuta vedeta de televiziune și actrița in seriale de succes, Oana Zavoranu a publicat zilele trecute o imagine cu ea de acum 30 de ani, cand era tanara și neliniștita. Cum pe 16 iunie, saptamana viitoare va implini 47 de ani, ne-am gandit sa va reamintim cum a devenit cunoscuta și care au fost pașii...…

- Insa nu impreuna, ci separat. Ridicandu- se regulile și cum toata lumea a ieșit sa se plimbe, multr persoane publice și-au dorit sa mearga in natura, iar vedetele noastre au facut cam același lucru dupa o perioada de doua luni in care au stat departe de natura. Prezentatoarea de știri și-a luat familia…

- Piese extravagante sau in ediție limitata, in valoare de zeci de mii de euro se afla in dressingul Deliei. Colecția impresionanta de pantofi pe care artista o deține poate concura cu un imens magazin de lux.

- Mai are mai puțin de o luna pina naște iar pentru Dana Rogoz au inceput sa apara surprizele placute. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare ca va naște la jumatatea lunii mai insa numara zilele, saptamanile pina va naște, iar pina atunci prietenele și cunoscuții ii fac tot felul de surprize placute…

- Unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune, care este atat actor cat și cantareț era sa faca o mare greșeala in urma cu douazeci de ani. Și asta pentru ca Virgil Ianțu era sa refuze oferta de a prezenta cea mai iubita emisiune de televiziune care s-a difuzat ani de zile cu care a... Read…

- Una dintre cea mai urmarite persoane publice este, cu siguranța, fosta vedeta de televiziune, care este și ea in carantina, la fel ca toata lumea. Insa Adelina Pestritu a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat un mesaj cu subanteles pentru soțul ei, și anume ca și-ar ma dori inca un copil. Vedeta…

- Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, care a renunțat de ani de zile la cariera TV este și Andreea Raicu. Vedeta și-a descoperit in ultima vreme talentul pentru scris și mai nou și alte rețele de socializare. Dupa ce a renunțat la cariera de model, apoi la cea de prezentatoare…