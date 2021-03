Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul vineri si au ucis opt persoane in timpul unei confruntari care a avut loc in orasul Aungban (centru) cu opozanti ai puciului militar din 1 februarie, a relatat portalul de stiri Myanmar Now, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Sapte oameni…

- Fortele de securitate din Myanmar au impuscat mortal 12 persoane in timpul protestelor pentru democratie care au avut loc luni, potrivit presei locale si a martorilor, in timp ce junta militara a impus legea martiala in parti ale orasului Yangon, masura care confera comandantilor militari o putere…

- Cel putin sase protestatari au fost ucisi de fortele de ordine in Myanmar, unde activistii au marcat implinirea a 33 de ani de la moartea unui student, deces care a dus la o revolta fata de guvernarea militara, relateaza Reuters. Trei oameni au fost ucisi si alte cateva persoane au fost ranite…

- Forțele de securitate au declanșat miercuri, in numeroase orașe din Birmania, cele mai sangeroase represiuni cunoscute de la puciul militar impotriva miilor de manifestanți care nu contenesc protestele impotriva loviturii de stat militare. Și in aceasta zi au fost folosite gloanțe reale, gaze lacrimogene…

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in Myanmar, dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, care manifestau in mai multe orase impotriva loviturii de stat din 1 februarie . Este cea mai sangeroasa zi, dupa schimbarea brutala a fostului regim, informeaza The Guardian. Ko…

- Fortele de securitate din Myanmar au actionat miercuri cu focuri de arma si gaze lacrimogene pentru a reprima demonstratiile anti-junta din cele mai mari doua orase din tara, potrivit Reuters, informeaza News.ro. Ministrii de Externe din tarile asiatice din sud-est au indemnat la moderatie,…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…

- Fortele de securitate din Myanmar au desfasurat vehicule armate in principalele orase din tara si au deschis focul impotriva unor protestatari la o centrala electrica, fara sa fie clar daca au folosit gloante de cauciuc sau munitie reala, in conditiile in care sute de mii de demonstranti au iesit…