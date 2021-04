Myanmar: Forțele de securitate au ucis încă 5 protestatari Fortele de securitate din Myanmar au deschis focul sâmbata asupra unor manifestanti pro-democratie, ucigând cinci persoane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

În pofida celor 550 de manifestanti ucisi de gloantele politistilor si militarilor dupa lovitura de stat de la 1 februarie, protestatari continua sa se adune în fiecare zi în mici grupuri pentru a denunta preluarea puterii de catre armata.

La Monywa, în centrul tarii, trei persoane au fost împuscate de fortele de securitate în cursul unei manifestatii, potrivit site-ului de informatii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

