Musulmanii l-au atacat pe superstarul lui Liverpool, Salah, chiar de Crăciun Superstarul lui Liverpool, Mohamed Salah, se confrunta cu reacții brutale din partea fanilor musulmani, dupa ce a postat pe pagina sa de socializare un mesaj de sarbatori si o fotografie cu un pom de Craciun. Atacuri de acest gen impotriva lui Mo Salah au mai existat si anul trecut, pentru postare similara alaturi de familie.Cu ocazia Craciunului, starul lui Liverpool, Mohamed Salah, a postat si in acest an un mesaj de Sarbatori, insotit de o fotografie infatisand un brad de Craciun. Postarea a starnit reactia adversa a mii de musulmani. „Craciunul este un moment in care familiile se reunesc și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incidentele violente de anul trecut si din cauza tensiunilor comunitare provocate de razboiul din Fasia Gaza, politia din Berlin planuieste o operatiune majora de Revelion, relateaza luni dpa, preluat de Agerpres.„Este cea mai mare operatiune a politiei de Anul Nou de decenii”, a declarat comisarul…

- Ce acuzații i se aduc actriței?Totul a inceput in anul 2016, cand Isabelle Adjani a declarat ca are reședința in Portugalia, pentru a nu plati impozitele in valoare de 236.000 de euro in Franța.Aceasta nu este singura infracțiune descoperita de catre anchetatori. Se pare ca, in anul 2013, actrița a…

- Libertatea a vizitat Targul de Craciun de la Craiova, recomandat de o platforma online drept unul dintre cele mai frumoase din Europa. Marketingul funcționeaza de minune, așa ca mii de oameni și sute de autocare s-au inghesuit aici in weekend. Prilej de sarbatoare, dar și de probleme.Pe platforma European…

- Mai multe imagini cu bancile montate pe dos in stațiile de autobuz din Bacau au ajuns virale in mediul online. Postarea a starnit un val de reacții și de comentarii. Ce spun internauții? Locuitorii orașului Bacau vor fi nevoiți sa aștepte autobuzul cu spatele la strada, dupa ce bancile au fost montate…

- Cel mai mare brad de Craciun din lume funcționeaza in Italia de 42 de ani. In fiecare an, luminițele acestuia sint aprinse in cadrul unei ceremonii speciale. Din 1981, un grup de voluntari a instalat pentru Sarbatoarea Craciunului ceea ce a intrat imediat in Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cel…

- Pentru Gina Pistol și Smiley, Craciunul va fi altfel anul acesta. Artistul spune ca vrea ca fiica lui, Josephine sa se bucure de tot ce ofera aceasta sarbatoare. Drept urmare, el și soția lui au facut un plan, pentru ca fetița lor sa simta bucuria Craciunului.„Craciunul ii este dedicat lui Josephine,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva va scoate la vanzare in sezonul sarbatorilor de iarna aproximativ 25.000 de pomi de Craciun prin unitatile sale teritoriale. Prin intermediul ocoalelor silvice de stat vor fi puși in vanzare 17.569 pomi de Craciun, produsi in pepinierele silvice ale Romsilva,…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Everton, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Angliei.Everton a ramas in inferioritate numerica in minutul 37, cand a fost eliminat Ashley Young, conform news.ro. Golurile au fost marcate de Mohamed Salah,…