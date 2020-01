Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures a intervenit, marti, pentru stingerea a doua incendii izbucnite la doua case, in Alunis si in orasul Sangeorgiu de Padure, potrivit AGERPRES. La Alunis, pompierii din Reghin au fost solicitati sa intervina la un incendiu care…

- Un incendiu a izbucnit, marți, intr-o garsoniera dintr-un bloc din Reghin, județul Mureș. Pompierii au evacuat preventiv 36 de persoane care locuiau in bloc, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant . Potrivit…

- Pompierii din Aiud au intervenit astazi, 17 decembrie 2019, in jurul orei 09.30, pentru asigurarea masurilor PSI, dupa ce șoferul unui autoturism a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs in localitatea Cisteiu de Mureș. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-o țeava de gaz. In urma…

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit sambata, 14 decembrie, in jurul orei 14:30, la o sala de nunți situata pe strada Fizeșului din Gherla. In urma unui apel la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj…

- Exercițiu cu forțe in teren pentru antrenarea structurilor de interveție in gestionarea situațiilor de urgența generate de incendii in industria lemnului Marti, 10.12.2019, ora 11:00, un apel la numarul 112 anunța izbucnirea unui incendiu in hala de lacuire a unui operator economic cu profil de activitate…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 17, in localitatea Cașeiu. Din primele informații, incendiul se manifesta la anexa unei case. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, dar și polițiștii. Revenim cu detalii! Articolul…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, puțin inainte de ora 12, pe DN16, in localitatea Camarașu, la limita cu județul Mureș. Din primele informații, trei autovehicule au fost implicate, accidentul petrecandu-se ca urmare a patrunderii pe contrasens, intr-o curba la dreapta. In urma apelului la…

- Astazi, in jurul orei 12,30 Dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad a fost anunțat ca un cadavru plutește pe Mureș in zona Manastirii Bodrog. „La fata locului s-a deplasat din cadrul Detașamentului de pompieri Arad o autospeciala cu o barca și patru subofițeri. Echipajul a intervenit…