- aSambata dimineața au luat percheziții domiciliare intr-un dosar in care sunt cercetat mai multe persoane pentru furt de combustibil din autocamioane. In cauza au loc șapte percheziții domiciliare pe raza județului Mureș. Imaginile din timpul intervenției polițiștilor pot fi vazute AICI . „In aceasta…

- Patru barbați banuiți de trafic de droguri au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma a 7 percheziții efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj, in cadrul unui dosar penal de trafic de droguri. Potrivit autoritaților, la data de 27 octombrie,…

- Polițiștii au descoperit trei plantații indoor de cannabis in timpul unor percheziții desfașurate joi in București. Cinci persoane au fost duse la audieri fiind banuite ca au facut trafic de droguri, anunța MEDIAFAX.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, in urma a patru percheziții,…

- Cinci barbați din Sighișoara au fost reținuți pentru 24 de ore, in urma unor percheziții la persoane banuite ca au furat catalizatoare in valoare de aproximativ 10.000 de lei.Polițiștii din Sighișoara, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale, de investigare a criminalitații economice…

- Perchezitii la persoane banuite de inselaciune.In aceasta dimineata, politistii din Mures efectueaza 3 perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi obtinut, prin inselaciune, peste 200.000 de lei de la persoane carora le ar fi promis construirea de locuinte. Doua mandate de aducere vor fi puse…

- Cinci arme letale de vanatoare, mai multe muniții și 60 de trofee de vanat au fost confiscate de polițiștii din Mureș, in urma unor percheziții facute la persoane banuite ca un impușcat un cerb, a carui valoare a fost stabilita la 6.000 de euro, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR,…

- Politistii din judetul Mures au efectuat doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata si au retinut doua persoane care sunt banuite ca au atacat un adolescent pe strada si i-au furat banii. "La data de 2 septembrie, politistii…

