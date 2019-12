Stiri pe aceeasi tema

- La Buzau, duminica, de 1 decembrie, va avea loc o parada militara spectaculoasa, vor fi concerte in aer liber și se va aprinde iluminatului festiv de sarbatori. La fel ca anul trecut, parada militara va avea loc de la ora 10 pe Calea Eroilor, unde peste 500 de angajați ai MAPN și MAI vor defila in fața…

- Stavrofora Irina Pintescu, proinstareța Manastirii Voroneț va primi o diploma de excelența din partea Prefecturii Suceava. Distincția ii va fi conferita in deschiderea ședinței de miine a Colegiului Prefectural. Reuniunea va debuta la ora 10.00. Conform unui comunicat remis de Instituția Prefectului,…

- MApN anunta ca, la parada de Ziua Nationala, pe timpul intonarii Imnului National, in semn de salut, se vor executa 21 de salve de tun, fiind trasa o salva la 10 secunde, iar sincronizarea este extrem de importanta. Pe pagina de Facebook a institutiei sunt prezentate imagini din timpul operatiunii…

- In timpul paradei de Ziua Nationala a Romaniei, pe timpul intonarii Imnului National , in semn de salut, se vor executa 21 de salve de tun de catre bateria de artilerie a Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul".Acest obicei provine din secolul al XIV lea, de cand au inceput sa fie utilizate tunurile, dar…

- Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia participa in premiera, cu un detasament de elevi, la parada desfasurata de Ziua Nationala in Bucuresti, unitatea de invatamant urmand sa fie reprezentata, potrivit traditiei, si la evenimentul similar care va avea loc de 1 Decembrie in Alba Iulia.…

- Strada a primit noul nume in urma cu aproximativ un an, cand in Consiliul Local Savarsin a fost adoptat noul nomenclator stradal. Totusi, placuta strazii "Regina-Mama Elena" nu a fost montata pana acum, cand comunitatea locala a dezvelit-o intr-o ceremonie speciala, cu procesiune religioasa.…

- Muzica militara a Brigazii 30 Garda „Mihai Viteazul” a sustinut sambata seara, in Piata Unirii din Oradea, un concert extraordinar organizat de Primaria Oradea cu ocazia Zilei orasului, cei peste 1.000 de spectatori aplaudand puternic dupa fiecare lucrare interpretata. „Am ales sa invitam aceasta fanfara…

- Militari ai Armatei Romaniei vor participa, sambata, la festivalul „AeroNautic Show Lacul Morii 2019", care se va desfasura intre orele 10.00 și 18.00, in Parcul Crangasi si pe Lacul Morii din Bucuresti, anunța Ministerul Apararii Naționale (MApN), potrivit Mediafax.In zona destinata expoziției…