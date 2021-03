Municipiul Timișoara intră în CARANTINĂ, după ce incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori a urcat la 7.42 Intrunit in cursul zilei de aastazi, 6 martie 2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis, cu 30 de voturi pentru, patru impotriva și patru abțineri. Masura se aplica și pentru Giroc, Ghiroda, Moșnița Noua și Dumbravița. Școala se va desfașura online. In weekend raman deschide doar magazinele cu produse esențiale, ceea ce inseamna, de exemplu, ca mallurile vor fi inchise. „Ieșiți numai daca trebuie din case”, a declarat Raed Arafat. Iata comunicatul dat publicitații la finalul intrunirii: „Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș, au fost invitați… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

