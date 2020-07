Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din localitatea Unguraș a ajuns la spital, dupa ce s-a ranit grav in timp ce desfașura activitați agricole. Incidentul s-a petrecut, ieri, in localitatea Cutca, comuna Sanmartin. Tanarul in varsta de 23 de ani desfașura activitați agricole, cand s-a ranit grav – in zona membrelor superioare…

- Editia din acest an a turneului de la Roland Garros, care se va desfasura in perioada 27 septembrie – 11 octombrie, va avea loc cu public, a anuntat, joi, Federatia Franceza de Tenis (FFT) potrivit news.ro.“Numarul de spectatori admisi in arena va fi de 50 la suta pana la 60 la suta din capacitatea…

- Saptamana Modei de la Londra debuteaza vineri, insa fara defilari de moda, ci doar online, din cauza pandemiei de coronavirus care a determinat o regandire a acestui eveniment si o reinventare a intregii industrii a modei, relateaza agerpres.ro.

- Circa 30.000 de romani vor fi testati in perioada iunie-septembrie 2020, la nivel national, in cadrul unui studiu de seropravelanta. Ministerul Sanatatii a finalizat Ordinul pentru aprobarea efectuarii Studiului de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei.

- Examenul de certificare de la liceele tehnologice se susține printr-un proiect depus online, prevede un ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial. “Depunerea proiectului in vederea susținerii examenului de certificare, in format pdf, se realizeaza on-line, la adresa de e-mail a unitații de invațamant,…

- Grupa de juniori A, nascuti in anul 1992 si pregatiti de antrenorul Eugen Padureanu, s-a clasat pe locul I in seria a VII-a la finalul Campionatului National de juniori. Acestia vor participa la turneul de zona alaturi de alte trei echipe...

- REȘIȚA – Acesta este scenariul discutat de FRF cu asociațiile județene de fotbal. De asemenea, au aparut și noutați legate de forma de organizare a barajelor pentru promovare! „Programul propus de reprezentantii AJF-urilor si conducerea Federatiei Romane de Fotbal prevede reluarea antrenamentelor la…

- Organizatorii de la US Open lucreaza la mai multe scenarii pentru al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, dar exclud varianta mutarii lui la o alta data sau intr-un alt loc Tenisul la nivel mondial este suspendat pana pe 13 iulie, insa tot mai multe voci spun ca in acest an nu se va mai disputa niciun…