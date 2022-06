Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a surprins prietenii din mediul online cu cateva imagini de colecție din copilarie. Vedeta a facut furori pe Instagram cu o fotografie adorabila de cand era bebeluș. Iata cum arata fiica lui Petre Roman.

- Oana Roman a ținut un regim care a ajutat-o sa slabeasca 20 de kilograme, iar acum este pregatita sa treaca printr-o intervenție medicala pentru a rezolva problema cicatricilor de pe abdomen. Aceasta a marturisit ca nu este adepta operațiilor, insa este „obligata” sa treaca prin aceasta procedura. Vedeta…

- Dupa ce slabise considerabil, Oana Roman a luat din nou cateva kilograme in plus. Fiica lui Petre Roman iși dorește sa slabeasca, astfel ca a inceput dieta și mai multe proceduri de remodelare corporala. De sarbatori, Oana Roman nu a mai ținut cont de dieta și a mancat preparate delicioase. Dupa aceasta…

- Mioara Roman a ajuns din nou la spital, iar anunțul a fost facut chiar de fiica ei, Oana. Fosta soție a lui Petre Roman nu se simțea bine, astfel ca vedeta a decis sa o interneze pentru analize mai amanunțite. Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, se confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Oana…

- Oana Roman, fiica cea mica a fostului premier, Petre Roman este macinata de o suferința care devie din ce in ce mai apasatoare. Aceasta nu are o relație apropiata cu tatal ei, implicit bunicul fiicei sale și acest lucru devine din ce in ce mai greu de suportat pentru ea.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Oana Roman a dezvaluit cu ce problema a ramas, dupa ce s-a infectat cu virusul COVID-19. Prin ce a trecut vedeta atunci cand a contactat virusul, dar și cat de rau s-a simțit, mai ales pentru ca s-a confruntat cu simptomele post-COVID. Ce a marturisit fiica lui…

- Traian Basescu este obligat sa elibereze vila de protocol a RAAPPS in care locuiește in momentul de fața. Oana Roman vine cu o reacție neașteptata in fața fanilor și susține ca in sfarșit s-a facut dreptate. Vedeta impreuna cu mama ei, Mioara Roman au trecut prin aceeași situație in 2012, Atunci cand…